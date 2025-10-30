ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:31 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:31 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.
Belagavi

