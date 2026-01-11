ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಮುನವಳ್ಳಿ| ನಾನೆಂಬ ಭಾವ ತೊರೆದರೆ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ: ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 1:51 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 1:51 IST
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿಯ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠ
Belagavi

