ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಐನಾಪುರ ಜಾತ್ರೆ: ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 8:29 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 8:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Belagavi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT