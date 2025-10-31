ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಮೂಡಲಗಿ | ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದ ಆತಂಕ; ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಡಾ.ಮೋಹನ ಕಮತ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮೂಡಲಗಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ
BelagaviDogs

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT