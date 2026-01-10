ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಂತ: ಎಂ.ಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ, ಸಾಂತ್ವನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:49 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:49 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಇನಾಮದಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಜಗಾರ ಮನೆಗೆ ಶಾಸಕ‌ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ‌ ಎಂಡಿ ರವೀದ್ರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವಾನ ಹೇಳಿದರು.
