ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,500 ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿವಿಧ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ರೈತರು ರಸ್ತೆತಡೆ ಮಾಡಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದರು
BelagavisugarcaneSugarcane GrowersSugarcane conflictSugarcane Crusher

