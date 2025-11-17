ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೇಕಿರುವುದು FRP ಅಲ್ಲ: SAP; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಇಲ್ಲೇಕೆ ಇಲ್ಲ?

ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ ₹3,300 ದರ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬೇಡಿಕೆ: ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು
ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ
ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ
BelagavisugarcaneSugarcane GrowersSugarcane priceSugarcane conflict

