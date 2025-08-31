ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಮೂಡಲಗಿ: ಬೇಡಿದ್ದು ಕೊಡುವ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ

ಸೆ.1, 2ರಂದು ‘ಹಸರಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆ’ಯ ಸಂಭ್ರಮ   
ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ದೇವಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಶಾಸಕರು, ಅರಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
BelagaviTemple

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT