ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಜನರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿರುವ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಒಳಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಅಬ್ಬರವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ.</p><p>ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಭೂಮಿಗಳಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>