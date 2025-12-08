ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸೌಧದಿಂದ ನೀರು ಕೊಡಿ

ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:12 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಲಗಾ–ತಾರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ
ಹಲಗಾ–ತಾರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ
ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು
ವಿಲಾಸ ಪರೀಟ್‌ ಸದಸ್ಯ ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಎಸೆದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎರಡು ದಿನ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕು
ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ಬಡವನ್ನವರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಬಸ್ತವಾಡ
waterBelagaviSuvarna Soudha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT