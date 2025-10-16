ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ನ.1ರಿಂದ ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಭಿಯಾನ

‘ಬಿ’–ಖಾತಾದಿಂದ ‘ಎ’–ಖಾತಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:11 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:11 IST
ಆಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದೆ
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
bengaluruGreater Bengaluru

