ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್: ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದರ ನಿಗದಿ

ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿಯ ವೆಂಕಟಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 15.60 ಕೋಟಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 23:46 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 23:46 IST
ಬಿಬಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದ ಕಾರಣ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು.
ಎಲ್.ಕೆ.ಅತೀಕ್, ಬಿಬಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಘಟಕ (ಎಸ್‌ಪಿವಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ
bengaluruBDALand Acquisition

