ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜು: ಚರ್ಚ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೋರಮಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:21 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:21 IST
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು
–ಸೀಮಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್‌ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌
PoliceBengalore

