ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ‌ ಭದ್ರತೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:36 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:36 IST
ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟನೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್‌ ಸ್ಟಿಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಲವೆಡೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
New yearBangalore

