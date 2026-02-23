ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು| ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್

ಯುವತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ‘ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್’ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು * ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ– ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:15 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:15 IST
Crime

