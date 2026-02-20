ಬೆಂಗಳೂರು | ಸೇಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ನೀರಥಾನ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಫೆ.22ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ನೀರಥಾನ್–26 ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30ರಿಂದ 5, 10 ಕಿ.ಮೀ, 5.50ಕ್ಕೆ 2 ಕಿ.ಮೀ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಲೇಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆನಂದ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಅಲಯನ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ನ ಆಸೀಮ್ ಜಾಹೀರ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಸಕ್ತರು neerathon.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>