ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯ: ತೆವಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ

40 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದ ‍ಪ್ರಧಾನಿ * ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಬಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ನಕ್ಷೆ

