ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಿಡ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ವರೆಗಿನ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಲಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್, ವಿಶ್ವ ಸಮುದ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ರೈಲ್ ವಿಕಾಸ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ವಿಎನ್ಎಲ್) ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>16.74 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ₹17,800 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅಗ್ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಯಮಿತ (ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್) ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 11ರ ಗಡುವಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆರ್ವಿಎನ್ಎಲ್, ಬೃಹತ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ದಿಲಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ₹44 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತರಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿವೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ವರೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ–ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸುಮಾರು ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. 30 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಷರತ್ತು ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>