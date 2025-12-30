ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗತಿಸಿದ ವರ್ಷ: ಮೆಟ್ರೊ ಸಂಚಾರದ ಸಿಹಿ, ನೋವು ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳು

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:05 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:05 IST
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲು
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೈದಿಗಳು.
ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್‌ ಸಮೀಪದ ನಗರ್ತಪೇಟೆಯ  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್‌ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ.
BangaloreMetroYear end roundup

