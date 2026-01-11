ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ‘ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಲಬ್’: ಮಹಿಳೆಯರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ

‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಲಬ್’ನಲ್ಲಿ ಗಾಯನ–ನೃತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 0:25 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 0:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು
ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು
ಶ್ಯಾಮ್ ಕುನ್ವಾರ್
ಶ್ಯಾಮ್ ಕುನ್ವಾರ್
ಕುಸುಮಾ ಎಚ್.
ಕುಸುಮಾ ಎಚ್.
ಅನಘಾ ಅವರು ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು
ಅನಘಾ ಅವರು ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು
ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ರ್‍ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಳು
ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ರ್‍ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಳು
bhumika club

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT