ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ನಿಧಿ ನೀಡಿ: ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ

ಎಫ್‌ಕೆಸಿಸಿಐಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗದು. ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಬೆಂಬಲವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ಮೂಲಕ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.
- ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್‌, ಗೃಹ ಸಚಿವ.
G ParameshwarFKCCI

