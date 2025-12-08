ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
bengaluru city
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ‘ಆಶ್ರಯ’ಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು

ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಿಗದ ನಿವೇಶನ
ಲಿಂಗರಾಜು ಮಳವಳ್ಳಿ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:52 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:52 IST
ಜಿಬಿಎ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಬೇಗೂರು ಪ್ರದೇಶ ವಲಯ 1ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಎಂ.ಎಂ.ಮಧು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತೆ ವಲಯ 1 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರಪಾಲಿಕೆ
