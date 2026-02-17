ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಿ.ಎಂ ಬದಲಾವಣೆ, ಶೀಘ್ರವೇ 3ನೇ ಡೇಟ್: ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:34 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:34 IST
