ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Egg Price Hike | ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾದ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ

ಖಲೀಲಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:06 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:06 IST
ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಂ. ಜಯಮ್ಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಫೆಡರೇಷನ್‌ (ಎಐಟಿಯುಸಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
