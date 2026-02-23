ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ₹24 ಲಕ್ಷ ಸುಲಿಗೆ: 12 ಮಂದಿ ಸೆರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:28 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಷರೀ‍ಫ್‌
ಷರೀ‍ಫ್‌
ವೇಣುಗೋಪಾಲ 
ವೇಣುಗೋಪಾಲ 
ಶಿವ 
ಶಿವ 
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಲತೀಫ್‌
ಲತೀಫ್‌
ವೆಂಕಟೇಶ್ 
ವೆಂಕಟೇಶ್ 
ಸಂಪಂಗಿರಾಮ 
ಸಂಪಂಗಿರಾಮ 
ScamCrime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT