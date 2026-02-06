<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರತೀಯ ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 'ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ'ದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್’ (ಎಫ್ಐಸಿಪಿ)ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಲ್ಟಿಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಎಂ.ಡಿ. ಡಾ. ದರ್ಶನ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಫ್ಐಸಿಪಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಡಾ. ದರ್ಶನ, ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಟಿಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅಭಾರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>