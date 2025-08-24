ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ‘ಥೀಮ್’

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರಾಟೆ *ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:31 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:31 IST
ಬಸವನಗುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ  
ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು
ಭಾಗ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಸುಬ್ರಮಣಿ 
ಧನುಷ್ 
Ganesha Festival

