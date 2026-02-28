ಗೀತಂ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್‌ ಆರಂಭ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಗೀತಂ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ‘ಗೀತಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್’ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020ರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಗ್ರ ‘ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು’ (ಐಟಿಇಪಿ) 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಿ.ಎಸ್ಸ್ಇ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಮತ್ತು ಬಿಎ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜ್ಞಾನದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ತಲಾ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಐಟಿಇಪಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p>.<p>‘ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೀತಿ, ಶಾಲಾ ಪರಿಸರ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗೀತಂನ ಸಹ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಎಸ್. ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ www.gitam.edu</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>