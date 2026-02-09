ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿ: ಎಂ. ಪುಷ್ಪಾವತಿ

ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ ವಾಗ್ದೇವಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:41 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:41 IST
