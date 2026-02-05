ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಜಯದೇವ: ಸಿರಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:45 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
jayadeva
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT