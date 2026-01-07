ಕೆಎಂಎಫ್‌ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌, ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾಗೆ ಎಐ ಬಳಕೆ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಲವು(ಕೆಎಂಎಫ್) ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ(ಎಐ) ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ರೇಟ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವೃದ್ದಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಾಮಂಡಲವು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಹಾಮಂಡಲವು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ( ಬಮುಲ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂರು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟು, ಕನಕಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಲು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ಎಂಪಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್-ಆಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>