KMF ನಂದಿನಿ: 20 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯು (ಕೆಎಂಎಫ್) ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಪನೀರ್ ಸೇರಿ ‘ನಂದಿನಿ’ ಹಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ 22ರಿಂದಲೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಂಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ‘ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಇಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ, ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ತುಪ್ಪದ ದರ ₹650ರಿಂದ ₹610ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಮೊಸರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಾಲಿನ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ದರ ಇದ್ದರೂ, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಸರಾ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಚೀಸ್, ಕುರುಕು ತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 12ರಿಂದ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ, ಕುಕೀಸ್, ಚಾಕೋಲೇಟ್ಸ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 18ರಿಂದ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಚ್ಟಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 5ರಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಮೊಸರಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಸರಿನ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿನ ದರವೂ ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ: ‘22ರಿಂದ ಹೊಸ ದರ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಂಆರ್ಪಿ ಇದ್ದರೂ, ಹೊಸ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ದರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ದರವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರಾಟಗಾರರು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು</p><p>ಬಿ. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ</p>.<p><strong>ಯಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ?</strong></p><p>ಉತ್ಪನ್ನ;ಪ್ಯಾಕ್ ಸೈಜ್;ಹಳೆಯ ದರ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ);ಹೊಸ ದರ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ತುಪ್ಪ (ಪೌಚ್); 1 ಲೀ.;650;610 ಬೆಣ್ಣೆ–ಉಪ್ಪು ರಹಿತ;500 ಗ್ರಾಂ;305;286 ಪನೀರ್;1 ಕೆ.ಜಿ.;425;408 ಗುಡ್ಲೈಫ್ ಹಾಲು;1 ಲೀ.;70;68 ಚೀಸ್–ಮೊಝ್ಝಾರೆಲ್ಲಾ;1 ಕೆ.ಜಿ.;480;450 ಚೀಸ್–ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ;1 ಕೆ.ಜಿ.;530;497 ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳು–ವೆನಿಲ್ಲಾ ಟಬ್; 1 ಲೀ.;200;178 ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್; 5 ಲೀ.;645;574 ಐಸ್ಕ್ರೀಂ–ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಂಡೆ;500 ಎಂ.ಎಲ್;115;102 ಐಸ್ಕ್ರೀಂ–ಮ್ಯಾಂಗೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್;100 ಎಂ.ಎಲ್;35;31 ಖಾರಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು;180 ಗ್ರಾಂ;60;56 ಮಫಿನ್ಗಳು;150 ಗ್ರಾಂ;50;45 ಕೇಕ್ಗಳು;200 ಗ್ರಾಂ;110;98 ನಂದಿನಿ ನೀರು;1 ಲೀ.;20;18 ಪಾಯಸ ಮಿಶ್ರಣ;200 ಗ್ರಾಂ;90;80 ಜಾಮೂನ್ ಮಿಶ್ರಣ;200 ಗ್ರಾಂ;80;71 ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ;200 ಗ್ರಾಂ;120;107 ಕುಕೀಸ್;100 ಗ್ರಾಂ;35;31 ಸ್ಪ್ಯಾಶ್ ವೇ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್;200 ಎಂ.ಎಲ್;10;9.50 ರೈಸ್ ಕ್ರಿಪಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕೊ;80 ಗ್ರಾಂ;65;58</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>