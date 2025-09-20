ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

KMF ನಂದಿನಿ: 20 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ

ಇದೇ 22 ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಅನ್ವಯ *ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕೆಎಂಎಫ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:12 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ
ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ
KMF

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT