Bengaluru | ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್: ಗಬ್ಬೆದ್ದ ಕೆಳಸೇತುವೆ

ರಂಗನಾಥ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:25 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:25 IST
ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಬೇಕು
ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಟೈಲ್ಸ್ ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಚಾವಣಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ  ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬೇಕು
ಶರತ್ ಕೆ.ಆರ್., ಪ್ರಯಾಣಿಕ
bengaluruwastageMajestic

