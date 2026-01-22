ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಕಿರುಕುಳ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ತುಂಬಿ: ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶಾಲ್‌ ಸಲಹೆ

ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮ್ಮಿಟ್‌–2026
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 16:31 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 16:31 IST
