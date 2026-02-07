ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್‌: ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪುರುಷರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೋತಿರಾಜ್ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ 60ನೇ ಮಳಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಧೋತಿ, ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಕಾಟನ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಪೋತಿರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತೀಯರ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ನ ಬದ್ಧತೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>