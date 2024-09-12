ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಸಾಗಾಟ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೇದಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:58 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruNamma Metro
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT