ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಸಾಗಾಟ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೇದಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಮೆಟ್ರೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೇದಿಕೆ ಟೀಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮೆಟ್ರೊ ಫೀಡರ್ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>