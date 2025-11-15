ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
KMF ‘ನಂದಿನಿ’ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್‌ ಜಾಲಪತ್ತೆ!

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ದಂಧೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:28 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:28 IST
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪದ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು   
NandiniGhee Roast

