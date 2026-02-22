ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನೈಜ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆರ್.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಬೆಳಗೆರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:19 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:19 IST
