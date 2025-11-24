ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಟೆಕಿಗೆ ₹48 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ!

ವಿಜಯ್‌ ಗುರೂಜಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
bengaluru

