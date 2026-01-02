ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಹೊಸವರ್ಷ: ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 20:43 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 20:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ದಂಡು
ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ದಂಡು
ಹೊನ್ನಾದೇವಿ ಅಮ್ಮ
ಹೊನ್ನಾದೇವಿ ಅಮ್ಮ
Shivagange

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT