ಕೃಪಾ ನಾಲೆಜ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಎಐ ಆಧರಿತ ‘ಸಿಂಪಲ್‌ ಲೆಕ್ಚರ್‌’ಗೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕೃಪಾ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ವತಿಯಿಂದ 'ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್' ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p><p>ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ<br>ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 'ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್' ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದರು. </p>. <p>ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವೀನ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>. <p>ಕೃಪಾ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಸುರೇಶ್ ನಾಗ್ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್– ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>. <p>'ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್' ಸಿಇಓ ಅಸ್ಫಿಯಾ ಅಫ್ಜಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>.