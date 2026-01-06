ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

‌ಮಗುವಿನ ಬೆರಳು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನರ್ಸ್‌: ಇಂದಿರಾನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:11 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:11 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruFIRmedical negligencefinger cut
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT