ಕೋನೆ ಎಲಿವೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾ ಫೋಯ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಡುವೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು<strong>:</strong> ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಎಲಿವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಉದ್ಯಮದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕೋನೆ ಎಲಿವೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾ ಫೋಯ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೋನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 150 ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಪಿ. ಸರವಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನುರಿತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ ಮಾ ಫೋಯ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೋವೆನಾ ಸ್ಕರ್ವಿಲ್, ‘ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಸುಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>