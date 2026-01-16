ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗೆ ‘ಸೋಜ್‌’

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸೋಜ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರೀಚ್ಲಾಯರ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿ.ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. </p><p>ರೀಚ್ಲಾಯರ್, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ನಗರದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಇಇಎಸ್) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>‘ಸೋಜ್’ ಎಂಬುದು ರೀಚ್ಲಾಯರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಕಾನೂನು, ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಕೀಲರ ಒಂದು ತಂಡದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಬೆನಜೀರ್ ಬೇಗ್, ವಕೀಲ ರಾದ ಅಪರ್ಣಾ, ತುಬಾ ಸಂಬೂರ್, ನಿತಿನ್ ಬಿ., ರವಿ, ಶಂಕರ್, ಎನ್.ಕೆ. ವಿನೋದಾ, ಮುಬಾರಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>