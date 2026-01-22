ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ₹4.50 ಲಕ್ಷ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ಸೆರೆ

ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ₹4.50 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 16:32 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 16:32 IST
ಹಿಂದೆಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ₹6 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿಸಿಬಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಸಿಬಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಗಗನ್‌ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
bengaluruCrime

