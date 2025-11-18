ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ಜನಪದ ಅಂಶ ಇರಲಿ: ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌

ತಮಿಳುನಾಡು ಕಲಾವಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೆ ಎಚ್‌.ಎಲ್‌. ನಾಗೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:23 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:23 IST
