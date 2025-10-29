ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಪನ್ನಗ ಎಲ್. ಕಾಂತ್, ಟಿ.ಎ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಿ.ಆರ್. ಸುಧಾ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಸಭಾಂಗಣ, ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p><p><strong>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್, ಬದರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವಿಷ್ಣು ಭರತ್ ಎ.ಎಸ್., ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಐ.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p><p><strong>ವಿಶ್ವ ಆರೈಕೆದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಶಮ್ಲಾ ಇಕ್ಬಾಲ್, ದಾಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಆಯೋಜನೆ: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ. ಸ್ಥಳ: ಬಾಲಭವನ, ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p><p><strong>ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ‘ಪಾಲಿ–ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ’ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಪುಟದ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಎಸ್.ಸಿ. ಶರ್ಮಾ, ಅತಿಥಿಗಳು: ವೈ.ಎಸ್. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ರಾಹುಲ್ ಎಂ. ಖರ್ಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಸಂಪುಟದ ಕುರಿತು: ಸಿ. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್. ಆಯೋಜನೆ: ಪಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಆವರಣದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p><strong>ಆರ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕ್, ವಿ. ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಅಭಿನಂದಿಸುವವರು: ಸಂತೋಷ ಹಾನಗಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮಧುರ ರಾಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ರುದ್ರೇಶ್ ಅದರಂಗಿ, ಬಿ.ಎಂ. ಗಂಗಣ್ಣ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಕೆ. ಕಾಳಯ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕುಟೀರ, ಸ್ಥಳ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5</p><p><strong>32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಗಾಯನ:</strong> ಎಂ. ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಪಿಟೀಲು: ಎಚ್.ಎಂ. ಸ್ಮಿತಾ, ಮೃದಂಗ: ವಿಜಯ ನಟೇಸನ್, ಘಟ: ಓಂಕಾರ್ ಜಿ. ರಾವ್, ಆಯೋಜನೆ: ನಾದಸುರಭಿ, ಸ್ಥಳ: ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸಂಜೆ 6</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>