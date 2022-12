ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಂಪತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ₹ 1 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇಬ್ಬರು ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಡ್‌ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಮಾನತುಗೊಂಡವರು. ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಗಸ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಣ‌ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು.‌‌ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಾತ್ರಿ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.‌

ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

I would like to share a traumatic incident my wife and I encountered the night before. It was around 12:30 midnight. My wife and I were walking back home after attending a friend’s cake-cutting ceremony (We live in a society behind Manyata Tech park). (1/15)

