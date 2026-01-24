ಯಲಹಂಕ: ವೇಮನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಯಲಹಂಕ: ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</strong></p>.<p><strong>ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸಿ.ಆರ್.ಜಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್.ಜಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ರತ್ನಮ್ಮ</strong> <strong>ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ರಾಜಣ್ಣ.ಎಚ್, ರಾಜಣ್ಣ.ಟಿ, ಸತೀಶ್.ಕೆ.ವಿ, ಎಸ್.ಎನ್.ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</strong></p>.<p><strong>ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರವರ್ಗ</strong><strong>(</strong><strong>ಎ</strong><strong>) </strong><strong>ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆ</strong><strong>.</strong><strong>ಜಿ</strong><strong>.</strong><strong>ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ</strong><strong>, </strong><strong>ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರವರ್ಗ</strong><strong>(</strong><strong>ಬಿ</strong><strong>)-</strong><strong>ಟಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಎನ್</strong><strong>.</strong><strong>ಶ್ರೀನಿವಾಸ್</strong><strong>, </strong><strong>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೀಸಲು</strong><strong>-</strong><strong>ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಜಿ</strong><strong>, </strong><strong>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ</strong><strong>-</strong><strong>ಸಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಶ್ರೀನಿವಾಸ್</strong><strong>, </strong><strong>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು</strong><strong>-</strong><strong>ನೀತಾ</strong><strong>.</strong><strong>ಎಂ</strong><strong>.</strong><strong>ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸುಜಾತ</strong><strong>.</strong><strong>ಜಿ ಸಂಪಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ</strong><strong>.</strong></p>.<p><strong>ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಶಾಸಕ ಎಸ್</strong><strong>.</strong><strong>ಆರ್</strong><strong>.</strong><strong>ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು</strong><strong>. </strong><strong>ವೇಮನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ</strong><strong>.</strong><strong>ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ</strong><strong>, </strong><strong>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಲೋಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್</strong><strong>, </strong><strong>ಎಸ್</strong><strong>.</strong><strong>ಎನ್</strong><strong>.</strong><strong>ರಾಜಣ್ಣ</strong><strong>, </strong><strong>ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ</strong><strong>, </strong><strong>ಅದ್ದೆ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್</strong><strong>, </strong><strong>ಎಸ್</strong><strong>.</strong><strong>ಜಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಪ್ರಶಾಂತ್ರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು</strong><strong>.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>