ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಇನ್ನೂ ರಚನೆಯಾಗದ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ: ವಿವಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆ 11 ತಿಂಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ

ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌, ನೃಪತುಂಗ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆ 11 ತಿಂಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ
ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:35 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:35 IST
ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌, ನೃಪತುಂಗ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆ 11 ತಿಂಗಳಿಂದ ಖಾಲಿತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ವಿವಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಟಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್‌, ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿ, ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ವಿ.ವಿ
bengaluru

